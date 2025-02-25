РФ завдала п’ять авіаударів по Харківщині: КАБи зруйнували будинки та пошкодили енергомережі

Сьогодні, о 12:30 російська авіація здійснила п’ять атак по Золочівській громаді, використавши керовані авіабомби (КАБ). Перші два удари були завдані по селищу Золочів.

Перший КАБ влучив у гаражі, пошкодивши два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, а також електропідстанцію. Внаслідок вибуху знищено один автомобіль, а ще три отримали пошкодження. 78-річна жінка отримала поранення склом і зазнала гострої реакції на стрес.

Другий удар припав на територію приватного домоволодіння, де були пошкоджені близько 20 будинків, господарчі споруди та енергомережі. Постраждала 48-річна жінка, яка отримала поранення склом та також пережила стресову реакцію.

Третій КАБ вдарив по відкритій території села Уди. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. Четвертий удар припав на відкриту територію села Миронівка, де також не надійшло повідомлень про пошкодження чи постраждалих.

П’ята авіабомба влучила по околиці села Рідне. За попередніми даними, жертв та серйозних пошкоджень немає.

Зараз тривають роботи з уточнення масштабу руйнувань та надання допомоги постраждалим.