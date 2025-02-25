РФ завдала п’ять авіаударів по Харківщині: КАБи зруйнували будинки та пошкодили енергомережі

Російська авіація завдала п’яти ударів по Харківській області, використовуючи керовані авіабомби (КАБ). Внаслідок атак були зруйновані будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Сьогодні, о 12:30 російська авіація здійснила п’ять атак по Золочівській громаді, використавши керовані авіабомби (КАБ). Перші два удари були завдані по селищу Золочів.
Перший КАБ влучив у гаражі, пошкодивши два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, а також електропідстанцію. Внаслідок вибуху знищено один автомобіль, а ще три отримали пошкодження. 78-річна жінка отримала поранення склом і зазнала гострої реакції на стрес.
Другий удар припав на територію приватного домоволодіння, де були пошкоджені близько 20 будинків, господарчі споруди та енергомережі. Постраждала 48-річна жінка, яка отримала поранення склом та також пережила стресову реакцію.
Третій КАБ вдарив по відкритій території села Уди. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. Четвертий удар припав на відкриту територію села Миронівка, де також не надійшло повідомлень про пошкодження чи постраждалих.
П’ята авіабомба влучила по околиці села Рідне. За попередніми даними, жертв та серйозних пошкоджень немає.
Зараз тривають роботи з уточнення масштабу руйнувань та надання допомоги постраждалим.
У ніч проти 6 лютого внаслідок ворожих повітряних ударів у Харкові були пошкоджені найбільший ринок міста та транспортне підприємство, є поранені.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що російські війська атакували місто безпілотниками "Герань-2" о 23:30 по Київському району та о 01:00 по Новобаварському району. Найбільші руйнування зафіксовані у Київському районі, де дрон влучив у дах найбільшого ринку Харкова, пошкодивши десятки торгових павільйонів.