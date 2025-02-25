РФ нанесла пять авиаударов по Харьковской области: КАБы разрушили дома и повредили энергосети

Сегодня, в 12:30 российская авиация осуществила пять атак по Золочевской общине, использовав управляемые авиабомбы (КАБ). Первые два удара были нанесены по поселку Золочев.

Первый КАБ попал в гаражи, повредив два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, а также электроподстанцию. В результате взрыва уничтожен один автомобиль, а еще три получили повреждения. 78-летняя женщина получила ранение стеклом и испытала острую реакцию на стресс.

Второй удар пришелся на территорию частного домовладения, где были повреждены около 20 домов, хозяйственные постройки и энергосети. Пострадала 48-летняя женщина, которая получила ранение стеклом и также пережила стрессовую реакцию.

Третий КАБ ударил по открытой территории села Уды. Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется. Четвертый удар пришелся на открытую территорию села Мироновка, где также не поступило сообщений о повреждениях или пострадавших.

Пятая авиабомба попала по окраине села Родное. По предварительным данным, жертв и серьезных повреждений нет.

Сейчас продолжаются работы по уточнению масштаба разрушений и оказания помощи пострадавшим.