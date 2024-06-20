UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ завдала нові удари по енергетиці, є пошкодження у чотирьох областях України, - Укренерго

Фото: російські дрони атакують Україну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 червня Росія завдала новий масований удар по енергетиці України. Ворожі БпЛА пошкодили обладнання у чотирьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укренерго.

"Сьогодні вночі російські БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Станом на 06:10, пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки наразі уточнюються.

Нагадаємо, що пожежу на нафтобазі "Азовпродукт" в Азові Ростовської області не можуть загасити вже другий день. Подія виникла після атаки дронів Служби безпеки України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Атака на завод розпочалася близько 2:30.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в Україні