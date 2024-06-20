РФ завдала нові удари по енергетиці, є пошкодження у чотирьох областях України, - Укренерго

Нагадаємо, що пожежу на нафтобазі "Азовпродукт" в Азові Ростовської області не можуть загасити вже другий день. Подія виникла після атаки дронів Служби безпеки України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Атака на завод розпочалася близько 2:30.

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