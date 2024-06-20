РФ нанесла новые удары по энергетике, есть повреждения в четырех областях Украины

Напомним, что пожар на нефтебазе "Азовпродукт" в Азове Ростовской области не могут потушить уже второй день. Событие возникло после атаки дронов Службы безопасности Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. Атака на завод началась около 2:30.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.