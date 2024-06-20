Атака дронів СБУ: пожежу на нафтобазі в Ростовській області не можуть загасити другий день

Пожежу на нафтобазі "Азовпродукт" в Азові Ростовської області, яка виникла після атаки безпілотників Служби безпеки України 18 червня, не можуть загасити другий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Вчора в МНС РФ заявили, що пожежу локалізовано на площі 3,2 тис кв м. Про постраждалих там не повідомляли.

За словами губернатора області, пожежу не вдається ліквідувати через розгерметизацію другого резервуару.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня безпілотники атакували нафтобазу в місті Азов Ростовській області. В результаті спалахнули резервуари із нафтопродуктами. За даними МНС РФ, площа пожежі становила 5 тисяч кубічних метрів.

Джерело РБК-Україна повідомило, що атаку організувала Служба безпеки України.

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