РФ завдала авіаудару по підприємству в Сумах: дев'ять поранених

Обстріли Сум

Російські війська не вперше атакують місто Суми. Так, у ніч на 30 серпня РФ вдарила з авіації по Сумах. Спочатку повідомлялося, що сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, також є постраждалі.

Зазначимо, що окупанти вдарили по Сумах і 24 серпня. Росіяни атакували приватний сектор міста, повідомлялося про одного загиблого.

А 17 серпня в Сумах через атаку РФ сталася пожежа, одна людина постраждала. Повідомлялося про "приліт" у районі проспекту Свободи.

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