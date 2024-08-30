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РФ завдала авіаудару по підприємству в Сумах: дев'ять поранених

Фото: дев'ять людей поранені через авіаудар РФ по Сумах 30 серпня (t.me/suspilnesumy)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни нанесли авіаудар по підприємству в Сумах у ніч на 30 серпня. Поранено дев'ятьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області, Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 30 серпня, близько 01:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали авіаудару по підприємству в м. Суми. 

"Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі", - йдеться у повідомленні облпрокуратури.

Що відомо про підприємство

В Офісі генпрокурора розповіли, що внаслідок атаки РФ пошкоджено підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо. 

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Сум

Російські війська не вперше атакують місто Суми. Так, у ніч на 30 серпня РФ вдарила з авіації по Сумах. Спочатку повідомлялося, що сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, також є постраждалі.

Зазначимо, що окупанти вдарили по Сумах і 24 серпня. Росіяни атакували приватний сектор міста, повідомлялося про одного загиблого.

А 17 серпня в Сумах через атаку РФ сталася пожежа, одна людина постраждала. Повідомлялося про "приліт" у районі проспекту Свободи.

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