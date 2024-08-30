РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: девять раненых

Обстрелы Сум

Российские войска не впервые атакуют город Сумы. Так, в ночь на 30 августа РФ ударила с авиации по Сумам. Первоначально сообщалось, что произошел пожар и фиксируется задымление воздуха, также есть пострадавшие.

Отметим, что оккупанты ударили по Сумам и 24 августа. Россияне атаковали частный сектор города, сообщалось про одного погибшего.

А 17 августа в Сумах из-за атаки РФ произошел пожар, один человек пострадал. Сообщалось о "прилете" в районе проспекта Свободы.

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