РФ завдала авіаударів по двом селам в Харківській області, є жертва і пошкоджені будинки

Російські окупанти сьогодні, 14 червня, завдали ударів із застосуванням авіації по селу Глушківка Куп'янського району та селу Кутузівка Харківського району. Через ворожі атаки у населених пунктах є загибла та були пошкоджені житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.
Зазначається, що по Глушківці загарбники завдали авіаудар у четвер близько 15:00. За попередніми даними, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30.
Внаслідок атаки там загинула мирна мешканка - 57-річна жінка.
Крім того, у населеному пункті були пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.
В облпрокуратурі показали фото із наслідками атаки противника по Глушківці:
Також зазначається, що досудовим розслідуванням був встановлений факт російських авіаударів 14 червня орієнтовно о 16:20 по селу Кутузівка Харківського району.
В цьому населеному пункті через обстріл були пошкоджені будівлі та техніка сільськогосподарського підприємства, а ще - житлові будинки. Без постраждалих.
Ось кадри із наслідками авіаударів по селу Кутузівка:
В обох випадках було розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, перед тим повідомлялося, що цього ж дня, 14 червня, російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області.
До слова, теж у четвер ворог дроном атакував автобус із людьми і в Сумській області, а саме у Шостинському районі. Через російський удар троє жінок були поранені.
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