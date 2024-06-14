РФ нанесла авиаудар по двум селам в Харьковской области, есть жертва и поврежденные дома

Отмечается, что по Глушковке захватчики нанесли авиаудар в четверг около 15:00. По предварительным данным, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30.

В результате атаки там погибла мирная жительница - 57-летняя женщина.

Кроме того, в населенном пункте были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.

В облпрокуратуре показали фото с последствиями атаки противника по Глушковке:

Также отмечается, что досудебным расследованием был установлен факт российских авиаударов 14 июня ориентировочно в 16.20 по селу Кутузовка Харьковского района.

В этом населенном пункте из-за обстрелов были повреждены здания и техника сельскохозяйственного предприятия, а еще жилые дома. Без пострадавших.

Вот кадры с последствиями авиаударов по селу Кутузовка:

В обоих случаях были начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).