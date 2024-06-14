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РФ нанесла авиаудар по двум селам в Харьковской области, есть жертва и поврежденные дома

Фото: последствия российских обстрелов в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты сегодня, 14 июня, нанесли удары с применением авиации по селу Глушковка Купянского района и селу Кутузовка Харьковского района. Из-за вражеских атак в населенных пунктах ест погибшая и были повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что по Глушковке захватчики нанесли авиаудар в четверг около 15:00. По предварительным данным, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30.

В результате атаки там погибла мирная жительница - 57-летняя женщина.

Кроме того, в населенном пункте были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.

В облпрокуратуре показали фото с последствиями атаки противника по Глушковке:

 

Также отмечается, что досудебным расследованием был установлен факт российских авиаударов 14 июня ориентировочно в 16.20 по селу Кутузовка Харьковского района.

В этом населенном пункте из-за обстрелов были повреждены здания и техника сельскохозяйственного предприятия, а еще жилые дома. Без пострадавших.

Вот кадры с последствиями авиаударов по селу Кутузовка:

 

В обоих случаях были начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, перед тем сообщалось, что в этот же день, 14 июня, российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области.

К слову, тоже в четверг враг дроном атаковал автобус с людьми и в Сумской области, а именно в Шостинском районе. Из-за российского удара три женщины были ранены.

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