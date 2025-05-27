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РФ завдала авіаудар по Сумській області: поранено родину з підлітком

Вівторок 27 травня 2025 13:25
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РФ завдала авіаудар по Сумській області: поранено родину з підлітком Фото: РФ завдала авіаудар по Сумській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні в Сумській області ворог здійснив авіаційний удар по території Охтирської громади. Поранено троьх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА та Сумську обласну прокуратуру в Telegram.

Внаслідок авіаудару по цивільній інфраструктурі громади поранено трьох осіб, серед яких неповнолітня.

За даними Охтирської окружної прокуратури, 27 травня близько 11:20 російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на цивільний об’єкт громади.

Постраждали 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та 17-річна донька, які їхали в автомобілі.

Як пише Сумська ОВА, пошкоджено кілька автомобілів, також триває уточнення масштабів руйнувань і кількості постраждалих.

У прокураторі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.

Прокурори разом із поліцією документують наслідки обстрілу.

Удар росіян по Сумах

Нагадаємо, 14 травня, у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу російського удару балістикою. Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.

Пізніше в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.

Водночас у Сумській ОВА повідомляли, що внаслідок атаки є постраждалі.

До слова, 6 травня окупанти атакували балістичною ракетою передмістя Сум. Через удар загинули три людини, серед яких дитина. Поранення дістали ще вісім осіб, серед них четверо дітей.

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