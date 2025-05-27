РФ завдала авіаудар по Сумській області: поранено родину з підлітком
Сьогодні в Сумській області ворог здійснив авіаційний удар по території Охтирської громади. Поранено троьх людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА та Сумську обласну прокуратуру в Telegram.
Внаслідок авіаудару по цивільній інфраструктурі громади поранено трьох осіб, серед яких неповнолітня.
За даними Охтирської окружної прокуратури, 27 травня близько 11:20 російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на цивільний об’єкт громади.
Постраждали 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та 17-річна донька, які їхали в автомобілі.
Як пише Сумська ОВА, пошкоджено кілька автомобілів, також триває уточнення масштабів руйнувань і кількості постраждалих.
У прокураторі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.
Прокурори разом із поліцією документують наслідки обстрілу.
Удар росіян по Сумах
Нагадаємо, 14 травня, у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу російського удару балістикою. Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.
Пізніше в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.
Водночас у Сумській ОВА повідомляли, що внаслідок атаки є постраждалі.
До слова, 6 травня окупанти атакували балістичною ракетою передмістя Сум. Через удар загинули три людини, серед яких дитина. Поранення дістали ще вісім осіб, серед них четверо дітей.
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