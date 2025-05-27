РФ завдала авіаудар по Сумській області: поранено родину з підлітком

Сьогодні в Сумській області ворог здійснив авіаційний удар по території Охтирської громади. Поранено троьх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА та Сумську обласну прокуратуру в Telegram .

У прокураторі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.

Як пише Сумська ОВА, пошкоджено кілька автомобілів, також триває уточнення масштабів руйнувань і кількості постраждалих.

Постраждали 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та 17-річна донька, які їхали в автомобілі.

За даними Охтирської окружної прокуратури, 27 травня близько 11:20 російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на цивільний об’єкт громади.

Внаслідок авіаудару по цивільній інфраструктурі громади поранено трьох осіб, серед яких неповнолітня.

Удар росіян по Сумах

Нагадаємо, 14 травня, у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу російського удару балістикою. Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.

Пізніше в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.

Водночас у Сумській ОВА повідомляли, що внаслідок атаки є постраждалі.

До слова, 6 травня окупанти атакували балістичною ракетою передмістя Сум. Через удар загинули три людини, серед яких дитина. Поранення дістали ще вісім осіб, серед них четверо дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.