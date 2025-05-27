РФ нанесла авиаудар по Сумской области: ранена семья с подростком

Сегодня в Сумской области враг совершил авиационный удар по территории Ахтырской общины. Ранены трое людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА и Сумскую областную прокуратуру в Telegram .

В прокураторе сообщили, что начато досудебное расследование по факту военных преступлений.

Как пишет Сумская ОГА, повреждены несколько автомобилей, также продолжается уточнение масштабов разрушений и количества пострадавших.

Пострадали 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и 17-летняя дочь, которые ехали в автомобиле.

По данным Ахтырской окружной прокуратуры, 27 мая около 11:20 российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на гражданский объект громады.

В результате авиаудара по гражданской инфраструктуре громады ранены три человека, среди которых несовершеннолетняя.

Удар россиян по Сумах

Напомним, 14 мая, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российского удара баллистикой. Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв.

Позже и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.

В то же время в Сумской ОГА сообщали, что в результате атаки есть пострадавшие.

К слову, 6 мая оккупанты атаковали баллистической ракетой пригород Сум. Из-за удара погибли три человека, среди которых ребенок. Ранения получили еще восемь человек, среди них четверо детей.

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