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РФ заважала рятувальним роботам у Полтаві постійними тривогами після удару, - депутат

Фото: РФ вдарила по місту Полтава 3 вересня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія заважала рятувальній операції у місті Полтава після того, як було завдано удару по навчальному центру. Росіяни провокували тривогу та повторні удари.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін.

За його словами, наразі всі операційні міста Полтава зайняті пораненими внаслідок ранкового обстрілу. Лікарі "у режимі нон-стоп оперують всіх постраждалих.

"Ситуація трагічна була фактично тим, що Росія фактично перші кілька десятків хвилин після удару поновлювала спроби дестабілізувати ситуацію, провокуючи тривогу і таким чином буквально "забирала" звідти людей, працівників ДСНС, і тих, хто розбирав завали", - розповів Каплін.

Він зауважив, що щойно рятувальники приходили на місце удару, як знову лунала тривога і це заважало.

"Бо є вимога покинути територію у разі тривоги. Це відбулося в один момент, я був поруч і буквально протягом хвилини ми почули вибух і так само тривогу. Тобто наскільки швидкий був удар. Відреагувати на це належним чином і швидко було дуже важко", - зауважив він.

Що передувало

Сьогодні вранці у Полтаві пролунали два вибухи.Згодом президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни атакували Полтаву за допомогою балістичних ракет. Внаслідок цього було частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку.

Станом на 19:00 відомо про понад 50 загиблих та 219 поранених в результаті обстрілу.

Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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