Понад 180 поранених та 41 жертва. РФ вдарила балістикою по учбовому закладу Полтави

РФ вдарила двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Наразі відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського, Міноборони та МВС .

Реакція Зеленського

"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку", - повідомив Зеленський.

За його словами, люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. Є багато загиблих.

"Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав президент.

Глава держави розповів, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

"Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, рятує життя. Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар. І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі", - акцентував Зеленський.

Він вкотре нагадав партнерам, що Україні потрібен дозвіл від партнерів на завдання далекобійних ударів західною зброєю по РФ, що зможе захистити від російського терору. Він підкреслив, це треба "зараз, а не колись потім".

"Кожен день зволікання - це, на жаль, загибель людей. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрані Росією!" - додав Зеленський.

Що кажуть в Міноборони

В Міністерстві паралельно заявили, що "сьогодні Полтава переживає страшний день". Там також підтвердили, що російський агресор наніс варварський удар по навчальному закладу міста.

"За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища", - кажуть у відомстві.

Там проінформували, що частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія - чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими", - додали в Міноборони.

Дані від МВС

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зараз оперативні служби працюють на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Усіх потерпілих передають лікарям для надання медичної допомоги.

Клименко повідомив, що поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Зараз поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

"Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх", - написав Клименко.

Верховна Рада вшанувала пам'ять загиблих

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко розповів, що Верховна Рада, яка сьогодні зібралася на пленарне засідання, вшанувала хвилиною мовчання тих, хто загинув в Полтаві.

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