РФ мешала спасательным работам в Полтаве постоянными тревогами после удара, - депутат

По его словам, все операционные города Полтава заняты ранеными в результате утренних обстрелов. Врачи в режиме нон-стоп оперируют всех пострадавших.

"Ситуация трагическая была фактически тем, что Россия фактически первые несколько десятков минут после удара возобновляла попытки дестабилизировать ситуацию, провоцируя тревогу и таким образом буквально "забирала" оттуда людей, работников ГСЧС, и разбиравших завалы", - рассказал Каплин.

Он отметил, что только спасатели приходили на место удара, как снова звучала тревога и это мешало.

"Так как есть требование покинуть территорию в случае тревоги. Это произошло в один момент, я был рядом и буквально в течение минуты мы услышали взрыв и так же тревогу. То есть насколько быстр был удар. Отреагировать на это должным образом и быстро было очень тяжело", - заметил он.

Что предшествовало

Сегодня утром в Полтаве прогремели два взрыва. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне атаковали Полтаву с помощью баллистических ракет. В результате было частично разрушено здание Института связи.

По состоянию на 19:00 известно более 50 погибших и 219 раненых в результате обстрела.

Подробно о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

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