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РФ не завадила. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи

Фото: генасамблея ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи.

Про це написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Постперд України в ООН повідомив, що Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.

Окрім того, 122 члени Генасамблеї підтримали резолюцію

Раніше ми писали, США не дали візу російським журналістам, які мали супроводжувати голову МЗС РФ Сергія Лаврова на Генеральній асамблеї ООН.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш вирушить до Вашингтона, щоб "врятувати" зернову угоду.

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