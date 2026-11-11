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РФ задержала подозреваемых в "шпионаже" в пользу Польши, в Варшаве говорят о провокации

20:47 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ задержала подозреваемых в "шпионаже" в пользу Польши, в Варшаве говорят о провокации Фото: российская ФСБ (Getty Images)
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В российском Калининграде задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Польши. В ФСБ также заявили о вынесении официальных предупреждений еще десятку граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского посольства в Польше и Politico.

ФСБ России сообщила о задержании двух подозреваемых, чья национальность официально не уточняется.

По версии российской спецслужбы они собирали и передавали польской разведке информацию о персонале и объектах Министерства обороны РФ в приграничном регионе.

В отношении задержанных уже возбудили уголовные дела по статье о шпионаже, они находятся под стражей.

В ведомстве также добавили, что официальные предупреждения из-за вероятных контактов с польскими спецслужбами вынесли семи гражданам Польши и трем россиянам.

В Польше резко отреагировали на заявления российского ведомства. Представитель министра-координатора польских спецслужб назвал действия ФСБ "очередной провокацией и актом дезинформации".

Напомним, ранее в Польше задержали двух граждан Украины, подозреваемых в сборе разведывательной информации и организации поджогов под видом украинских военных по заказу России.

Также недавно польские правоохранители задержали гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с иностранной разведкой. Он фотографировал поезда и объекты жд инфраструктуры.

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