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РФ применила против Украины более 600 химических боеприпасов: динамика использования растет

Суббота 13 января 2024 22:45
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РФ применила против Украины более 600 химических боеприпасов: динамика использования растет Фото: химический боеприпас РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные зафиксировали 626 фактов применения Россией боеприпасов, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь этого года - 51 случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Военные отметили, что динамика применения химических боеприпасов растет. Ежедневно фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, которые сбрасывает с БПЛА. Однако, применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также осуществляются артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 14 декабря прошлого года Россия применила новый тип специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS.

В Генштабе сообщили, что 36 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены для проведения следственных действий.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников администрации президента США Байден распространило информацию о риске применения Россией химического оружия в Украине. В Белом доме обеспокоены, что армия РФ пойдет на столь отчаянный шаг в случае новых провалов на фронте.

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