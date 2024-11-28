РФ применила "Калибры" с кассетными боеприпасами: эксперт рассказал, в чем их опасность
Россия во время массированной атаки 28 ноября применила крылатые ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами. Такие ракеты представляют двойную угрозу.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Как отметил эксперт, от того, на какой высоте взрывается ракета, зависит площадь поражения кассетными снарядами. Чем выше высота, тем больше площадь поражения, но тем меньше плотность.
По его словам, в кассетных суббоеприпасах, используемых Украиной, разрывается до 96-97%, а у россиян - 50 на 50.
"Поэтому двойная опасность - опасность от того, что большая площадь закрывается, и опасность в том, что потом они разрываются. Они опасны, собака может пробежать, толкнуть и она взорвется", - объяснил Гетьман.
Эксперт добавил, что кассетные боеприпасы используются там, где нет бронированных укреплений.
Напомним, "Калибр" - это крылатая ракета морского базирования. Россия запускает "Калибры" по Украине из Черного и Азовского морей. Зимой 2022 года оккупанты часто использовали эти ракеты при массированных обстрелах.
По данным Воздушных сил, сегодня, 28 ноября, россияне выпустили по Украине 28 крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. Как сообщил президент Владимир Зеленский, "Калибры" были снаряжены кассетными боеприпасами.
Массированный обстрел Украины
Сегодня Россия нанесла новый массированный удар по Украине, выпустив 91 ракету и 97 дронов. Под ударом была энергетика.
Воздушные силы ВСУ отмечали, что зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. Спасатели заявили, что повреждения есть в 14 областях Украины.
Повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
При обстреле энергетики вводили аварийные отключения света. Экстренные ограничения отменили, однако действуют почасовые отключения.
Больше о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.
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