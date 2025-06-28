РФ застосовує "мʼясні штурми" під Покровськом і Костянтинівкою: ЦПД про ситуацію на фронті

Під Покровськом і Костянтинівкою росіяни активізували атаки з великою кількістю втрат. Українські військові успішно відбивають наступ.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.
Росія продовжує активні штурмові дії на кількох ділянках фронту, використовуючи тактику "мʼясних атак".
Зокрема, про інтенсивні спроби прориву повідомляється під Покровськом і Костянтинівкою, де противник не шкодує живої сили.
За його словами, російські війська також намагаються активізуватися на Сумщині, однак мотивація у нових штурмових груп вкрай низька.
Військовослужбовці противника неохоче йдуть у посадки, заповнені тілами своїх попередників.
"По фронту складно, але плани росіян на низці ділянок нашим воїнам вдається зривати професійними діями і зусиллями", - зазначає Коваленко.
Нагадаємо, що Росія продовжує масовані атаки на кількох напрямках фронту. ЗСУ стримують ворога та завдають йому втрат.
Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення на фронті. Ворог завдав чотири ракетні й 57 авіаційних ударів, випустивши 12 ракет і скинувши 111 керованих авіабомб.
Також застосовано 3 633 дрони-камікадзе та здійснено 5 623 артилерійські обстріли, у тому числі 54 з реактивних систем залпового вогню.
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