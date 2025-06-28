РФ применяет "мясные штурмы" под Покровском и Константиновкой: ЦПД о ситуации на фронте

Россия продолжает активные штурмовые действия на нескольких участках фронта, используя тактику "мясных атак".

В частности, об интенсивных попытках прорыва сообщается под Покровском и Константиновкой, где противник не жалеет живой силы.

По его словам, российские войска также пытаются активизироваться на Сумщине, однако мотивация у новых штурмовых групп крайне низкая.

Военнослужащие противника неохотно идут в посадки, заполненные телами своих предшественников.

"По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями", - отмечает Коваленко.