РФ застосовує для атак на Покровському напрямку тактику малих груп, виживає 10%, - Bild

За даними видання, застосовуючи таку тактику росіяни намагаються закріпитись на околиці міста Селидове для подальшої атаки.

Як повідомило джерело видання, попри всі спроби противник не може дійти до свого останнього району накопичення та зібрати там необхідні для наступу сили. Саме тому останні дні росіяни намагаються атакувати флангами й обійти Селидове з двох сторін.

Українські бійці щодня виявляють там від 100 до 200 російських військових, після чого завдають по них вогонь. Саме тому до останнього укріпрайону перед Селидовим доходять 5-10%. Решта гинуть, або зазнають тяжких поранень.

"Хто зайшов на нашу землю, хто зайшов у наші райони відповідальності, вже живим не йде. Малими групами вони нас зараз взяти також не можуть. Техніку намагалися використати - дійшло до того, що ми затрофеїли у них танк T-72Б3, чим їх дуже розлютили. Тепер вони намагаються взяти нас флангами. Будемо відвертими, трохи у них це виходить, але не настільки, щоб ми почали дуже нервувати", - додало джерело Bild.

Ситуація у Покровську

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок фронту, де щодня відбувається велика кількість бойових дій. Через постійні російські обстріли місто регулярно стикається з перебоями у постачанні електрики та води, що ускладнює повсякденне життя місцевих жителів і роботу критичних служб. Незважаючи на важкі умови, в Покровську все ще проживає близько 16 тисяч людей, хоча процес евакуації триває.