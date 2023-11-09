РФ заробила 1 млрд євро за допомогою Болгарії. Politico розповіло про лазівку в санкціях

"Скориставшись унікальним звільненням від заборони Євросоюзу на російську нафту, Болгарія дозволила мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий російський нафтопереробний завод, який потім експортував різне очищене пальне за кордон, зокрема в країни ЄС", - ідеться в матеріалі.

Ця лазівка також принесла майже 500 мільйонів євро прибутку власнику нафтопереробного заводу "Лукойлу" з моменту набуття чинності звільнення від податку 5 лютого.

На думку фахівців із санкцій, це не є прямим порушенням санкцій, і як Болгарія, так і "Лукойл" заявляють, що це легально.

Проте країни ЄС і законодавці в Болгарії тепер закликають Брюссель посилити правила, які надають країні особливий режим, оскільки Європейська комісія готує свій 12-й пакет санкцій проти Росії.

У чому саме полягала лазівка

Болгарія значною мірою залежить від великого нафтопереробного заводу "Лукойла" в Бургасі на чорноморському узбережжі, який забезпечує 80% потреб країни в дизельному паливі та бензині і забезпечує 10-ту частину економічного виробництва країни.

Але після того, як тимчасовий уряд Болгарії дав зрозуміти, що він продовжить продавати нафтопродукти російського походження в ЄС, Європейська комісія вжила жорстких заходів, заборонивши Софії робити це з 5 лютого, оскільки ця міра була "виключно призначена для забезпечення безпеки країни". Згідно з санкційними правилами ЄС, Болгарія не може продавати нафтопродукти за кордон.

"Але є заковика: Софія може дозволити експорт, якщо ці продукти призначені для виключного використання в Україні або вони не можуть зберігатися в Болгарії через ризики для довкілля та безпеки, за умови, що їхній продаж, постачання, передача або експорт не має на увазі обхід санкцій", - пише Politico.

Як реагують на це в уряді Болгарії

Видання пише, що завдяки цим виняткам Болгарія, ймовірно, експортувала морем майже 3 мільйони барелів нафтопродуктів російського походження тільки з березня по липень цього року.

Це еквівалентно приблизно одному з п'яти барелів сирої нафти, що надходить у Бургас і потім переробляється на нафтопереробному заводі.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василев повідомив, що це сталося тому, що нафтопереробний завод мав запаси зберігання лише на 10 днів, додавши, що звільнення від санкцій також допоможе зібрати до 250 мільйонів євро податків для уряду цього року.

Санкції Євросоюзу проти Росії

Нагадаємо, Європейський Союз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася на територію України.

До 12-го пакету санкцій Євросоюзу, ймовірно, увійде заборона на імпорт російських алмазів. За даними Bloomberg, пакет вдарить з торгівлі з країною-агресором приблизно на 5 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, значну частину наступного пакета санкцій ЄС проти Росії складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази.