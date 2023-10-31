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ЄК представить пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти РФ наступного тижня, - журналіст

Брюссель, Вівторок 31 жовтня 2023 19:05
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ЄК представить пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти РФ наступного тижня, - журналіст Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська комісія вже наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету антиросійських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Пропозиція щодо наступного пакету санкцій ЄС проти Росії (12-й пакет) буде представлена наступного тижня. Значну частину пакету складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази", - написав він.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Євросоюз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася на територію України.

Зокрема, обмеження передбачали заборону експорту в Росію товарів, які можна використовувати для виробництва зброї. Також у санкційні списки внесли фізичні та юридичні особи, які відповідальні за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

У 12-й пакет санкцій Євросоюзу, ймовірно, увійде заборона на імпорт російських алмазів. За даними Bloomberg, пакет вдарить по торгівлі з країною-агресором приблизно на 5 мільярдів євро.

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