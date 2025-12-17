РФ запустила вночі по Україні десятки ударних дронів: як відпрацювала ППО

Атаки РФ на Одесу та область

Нагадаємо, що з вечора та вночі війська РФ атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу є руйнування.

Також в ніч на 13 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу та область, унаслідок чого в регіоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Роботи з підключення всіх районів Одеси тривають безперервно. Водночас у ДТЕК повідомили, що через масовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі Одеси та області у регіоні без світла лишається близько 288 тисяч родин.

Централізоване водопостачання повністю відновлено. Для мешканців за потреби організували підвезення питної та технічної води, продовжують роботу пункти незламності та польові кухні.