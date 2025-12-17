RU

РФ запустила ночью по Украине десятки ударных дронов: как отработала ПВО

Фото: РФ запустила ночью по Украине десятки ударных дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 17 декабря, атаковали территорию Украины ударными дронами с нескольких направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 17 декабря противник атаковал 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что дроны летели с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 37 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

Атаки РФ на Одессу и область

Напомним, что с вечера и ночью войска РФ атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате обстрела есть разрушения.

Также в ночь на 13 декабря российские войска осуществили массированную атаку на Одессу и область, в результате чего в регионе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Работы по подключению всех районов Одессы продолжаются непрерывно. В то же время в ДТЭК сообщили, что из-за массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Одессы и области в регионе без света остается около 288 тысяч семей.

Централизованное водоснабжение полностью восстановлено. Для жителей при необходимости организовали подвоз питьевой и технической воды, продолжают работу пункты несокрушимости и полевые кухни.

