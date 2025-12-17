РФ запустила ночью по Украине десятки ударных дронов: как отработала ПВО

"В ночь на 17 декабря противник атаковал 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что дроны летели с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 37 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.