РФ запустила вночі по Україні десятки ударних дронів: як відпрацювала ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Повідомляється, що дрони летіли з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово РФ, а також Гвардійського ТОТ АР Криму.

"У ніч на 17 грудня противник атакував 69 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Атаки РФ на Одесу та область

Нагадаємо, що з вечора та вночі війська РФ атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу є руйнування.

Також в ніч на 13 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу та область, унаслідок чого в регіоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Роботи з підключення всіх районів Одеси тривають безперервно. Водночас у ДТЕК повідомили, що через масовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі Одеси та області у регіоні без світла лишається близько 288 тисяч родин.

Централізоване водопостачання повністю відновлено. Для мешканців за потреби організували підвезення питної та технічної води, продовжують роботу пункти незламності та польові кухні.