ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ запустила ночью по Украине десятки ударных дронов: как отработала ПВО

Среда 17 декабря 2025 09:34
UA EN RU
РФ запустила ночью по Украине десятки ударных дронов: как отработала ПВО Фото: РФ запустила ночью по Украине десятки ударных дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 17 декабря, атаковали территорию Украины ударными дронами с нескольких направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 17 декабря противник атаковал 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что дроны летели с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 37 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

РФ запустила ночью по Украине десятки ударных дронов: как отработала ПВО

Атаки РФ на Одессу и область

Напомним, что с вечера и ночью войска РФ атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате обстрела есть разрушения.

Также в ночь на 13 декабря российские войска осуществили массированную атаку на Одессу и область, в результате чего в регионе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Работы по подключению всех районов Одессы продолжаются непрерывно. В то же время в ДТЭК сообщили, что из-за массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Одессы и области в регионе без света остается около 288 тысяч семей.

Централизованное водоснабжение полностью восстановлено. Для жителей при необходимости организовали подвоз питьевой и технической воды, продолжают работу пункты несокрушимости и полевые кухни.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Вторжение России в Украину
Новости
Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico
Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море