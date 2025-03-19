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РФ запустила по Україні "Шахеди": де попереджають про загрозу дронів

Середа 19 березня 2025 21:28
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РФ запустила по Україні "Шахеди": де попереджають про загрозу дронів Ілюстративне фото: РФ запустила по Україні "Шахеди" 19 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері середи, 19 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Ворожі дрони "заходили" на територію України через Запорізьку область та рухались у напрямку Дніпропетровської. А також були запущені з російської Бєлгородської області у напрямку Сумської та Харківської областей.

Де помічено дрони:

  • групи "шахедів" з Луганщини на Харківщину;
  • групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині рухаються вздовж Дніпра, курсом на північний захід;
  • групи дронів на Сумщині, Чернігівщині Харківщині, курсом на південний захід.

"Продовжується захід нових груп ворожих дронів із півдня (Херсонська, Запорізька області), сходу (Донецька, Луганська області) та півночі (Сумська)", - повідомили у Повітряних силах.

Де оголошено тривогу

РФ запустила по Україні &quot;Шахеди&quot;: де попереджають про загрозу дронів

Атаки по Україні

Ввечері вівторка, 18 березня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару. Близько 21:00 в Києві лунали вибухи, працювала ППО.

Вже пізніше, близько 23:00, в Києві знову лунали вибухи, але цього разу ППО працювала по російських дронах. Крім того, окупанти атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки.

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