РФ запустила по Україні "Шахеди": де попереджають про загрозу дронів
Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері середи, 19 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.
Ворожі дрони "заходили" на територію України через Запорізьку область та рухались у напрямку Дніпропетровської. А також були запущені з російської Бєлгородської області у напрямку Сумської та Харківської областей.
Де помічено дрони:
- групи "шахедів" з Луганщини на Харківщину;
- групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині рухаються вздовж Дніпра, курсом на північний захід;
- групи дронів на Сумщині, Чернігівщині Харківщині, курсом на південний захід.
"Продовжується захід нових груп ворожих дронів із півдня (Херсонська, Запорізька області), сходу (Донецька, Луганська області) та півночі (Сумська)", - повідомили у Повітряних силах.
Де оголошено тривогу
Атаки по Україні
Ввечері вівторка, 18 березня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару. Близько 21:00 в Києві лунали вибухи, працювала ППО.
Вже пізніше, близько 23:00, в Києві знову лунали вибухи, але цього разу ППО працювала по російських дронах. Крім того, окупанти атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки.
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