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РФ запустила по Украине "Шахеды": где предупреждают об угрозе дронов

Среда 19 марта 2025 21:28
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РФ запустила по Украине "Шахеды": где предупреждают об угрозе дронов Иллюстративное фото: РФ запустила по Украине "Шахеды" 19 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером среды, 19 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Вражеские дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской. А также были запущены из российской Белгородской области в направлении Сумской и Харьковской областей.

Где замечены дроны:

  • группы "шахедов" с Луганщины на Харьковщину;
  • группы вражеских БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине движутся вдоль Днепра, курсом на северо-запад;
  • группы дронов на Сумщине, Черниговщине Харьковщине, курсом на юго-запад.

"Продолжается заход новых групп вражеских дронов с юга (Херсонская, Запорожская области), востока (Донецкая, Луганская области) и севера (Сумская)", - сообщили в Воздушных силах.

Где объявлена тревога

РФ запустила по Украине &quot;Шахеды&quot;: где предупреждают об угрозе дронов

Атаки по Украине

Вечером вторника, 18 марта, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара. Около 21:00 в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.

Уже позже, около 23:00, в Киеве снова раздавались взрывы, но на этот раз ПВО работала по российским дронам. Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома.

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