РФ запустила по Україні рекордну кількість "шахедів", основна мета - Київ

Росія в ніч на 25 листопада запустила по Україні рекордну кількість "шахедів". Головною метою окупантів був Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
"Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Основний напрямок удару - Київ", - йдеться у повідомленні.
Військові закликають українців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Найближчим часом буде повідомлено про результат роботи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше влада Києва повідомила, що у районі столиці було вражено близько 40 дронів-камікадзе.
Де ще працювала ППО
Фото: уламки дрона впали у Черкаській області (t.me/cherkaskaODA)
У Києві повітряна тривога триває вже шосту годину. У столиці та області активно працює ППО. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, голосіївському, Печерському та Дніпровському.
Через падіння уламків у Солом'янському районі спалахнула пожежа на території дитячого садка. У цьому районі постраждала 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.
Також у центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина - знеструмлення повітряної лінії.
Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.
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