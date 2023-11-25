РФ запустила по Україні рекордну кількість "шахедів", основна мета - Київ

"Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Основний напрямок удару - Київ", - йдеться у повідомленні.

Військові закликають українців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Найближчим часом буде повідомлено про результат роботи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше влада Києва повідомила, що у районі столиці було вражено близько 40 дронів-камікадзе.

Де ще працювала ППО

У Дніпропетровській області вночі збили ракету та 5 безпілотників.

Сили оборони півдня України повідомили, що у їх зоні відповідальності було знищено три "шахеда". Один дрон "приземлили" у Миколаївській області, два - у Кіровоградській. Влучань не зафіксовано.

У Сумській області сили ППО збили 7 "Шахедів", повідомляє ОВА.

Ще один безпілотник ліквідували у небі над Черкаською областю. Уламки впали на відкриту територію. У кількох сусідніх будинках вибило вікна. Без потерпілих.

Фото: уламки дрона впали у Черкаській області (t.me/cherkaskaODA)

Атака на Київ

У Києві повітряна тривога триває вже шосту годину. У столиці та області активно працює ППО. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Через падіння уламків у Солом'янському районі спалахнула пожежа на території дитячого садка. У цьому районі постраждала 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Також у центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина - знеструмлення повітряної лінії.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.