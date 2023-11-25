У Києві через обстріл без світла десятки будинків та 120 установ

У Києві через атаку дронів є відключення світла. Знеструмлено десятки будинків та 120 установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.

"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Також у Київській області відключалися повітряні лінії 330 кВ. За попередніми даними, причина - пошкодження внаслідок обстрілу.

Енергетики обстежують місця інциденту. Тривають роботи з відновлення.

Атака на Київ

У Києві повітряна тривога триває вже шосту годину. У столиці та області активно працює ППО. За даними місцевої влади, у районі Києва було вражено понад 40 "Шахедів". Цю атаку дронів вже називають наймасовішою з початку війни.

Через падіння уламків у Солом'янському районі спалахнула пожежа на території дитячого садка. У цьому районі постраждала 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Детальніше про атаку дронів на столицю - у матеріалі РБК-Україна.