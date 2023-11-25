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РФ запустила по Украине рекордное число "шахедов", основная цель - Киев

Фото: РФ запустила по Украине рекордное количество "шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 25 ноября запустила по Украине рекордное количество "шахедов". Главной целью оккупантов был Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара - Киев", - говорится в сообщении.

Военные призывают украинцев оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В ближайшее время будет сообщено о результате работы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее власти Киева сообщили, что в районе столицы было поражено около 40 дронов-камикадзе.

Где еще работала ПВО

  • В Днепропетровской области ночью сбили ракету и пять беспилотников.
  • Силы обороны юга Украины сообщили, что в их зоне ответственности были уничтожены три "шахеда". Один дрон "приземлили" в Николаевской области, два - в Кировоградской. Попаданий не зафиксировано.
  • В Сумской области силы ПВО сбили 7 "Шахедов", сообщает ОВА.
  • Еще один беспилотник был ликвидирован в небе над Черкасской областью. Обломки упали на открытую территорию. В нескольких соседних домах выбило окна. Без пострадавших.

Фото: обломки дрона упали в Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)

Атака на Киев

В Киеве воздушная тревога длится уже шесть часов. В столице и области активно работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

Из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнул пожар на территории детского сада. В этом районе пострадал 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.

Также в центральной части Киева из-за атаки без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина - обесточивание воздушной линии.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

 

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