РФ запустила по Украине рекордное число "шахедов", основная цель - Киев

Россия в ночь на 25 ноября запустила по Украине рекордное количество "шахедов". Главной целью оккупантов был Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара - Киев", - говорится в сообщении.
Военные призывают украинцев оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В ближайшее время будет сообщено о результате работы противовоздушной обороны.
Напомним, ранее власти Киева сообщили, что в районе столицы было поражено около 40 дронов-камикадзе.
Где еще работала ПВО
Фото: обломки дрона упали в Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)
В Киеве воздушная тревога длится уже шесть часов. В столице и области активно работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.
Из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнул пожар на территории детского сада. В этом районе пострадал 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.
Также в центральной части Киева из-за атаки без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина - обесточивание воздушной линии.
Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.
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