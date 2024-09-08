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РФ запустила по Україні ракети Х-59 і більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила одну ракету Х-59 і 15 дронів РФ під час атаки РФ 8 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія запустила по Україні чотири ракети Х-59 і більше 20 "Шахедів" у ніч проти 8 вересня. ППО збила одну ракету та 15 дронів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 8 вересня окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та 23 ударними БПЛА типу "Shahed", райони пусків - Курськ та Чауда", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БПЛА типу "Shahed", - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені, імовірно, впали під впливом засобів РЕБ. Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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