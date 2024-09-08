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РФ запустила по Украине ракеты Х-59 и больше 20 дронов. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила одну ракету Х-59 и 15 дронов РФ во время атаки РФ 8 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запустила по Украине четыре ракеты Х-59 и больше 20 "Шахедов" в ночь на 8 сентября. ПВО сбила одну ракету и 15 дронов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков - Курск и Чауда", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа "Shahed", - отметили в Воздушных силах.

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны, предположительно, упали под влиянием средств РЭБ. Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска каждую ночь атакуют Украину дронами-камикадзе и ракетами. Ночь на 8 сентября не стала исключением.

Особенностью этой атаки, в частности, можно назвать тот факт, что российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии.

Отметим, поздним вечером 7 сентября, россияне атаковали Полтаву. Несмотря на то, что фиксировались повреждения гражданской инфраструктуры, обошлось без жертв.

Также оккупанты обстреляли Сумы. Двое людей погибли, еще четверо, в том числе два ребенка, были ранены.

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