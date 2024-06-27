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Нічна повітряна атака: РФ запустила по Україні ракети

Фото: війська РФ під час повітряної атаки запустили по Україні ракети (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ запустили по території України кілька крилатих ракет типу "Калібр" під час повітряної атаки у ніч проти 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

Військові зафіксували рух щонайменше двох ракет, які окупанти запустили з південного напрямку.

Повітряна тривога в Україні оголошена майже по всій території країни.

"Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області! Друга КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил о 02:11 та 02:15 відповідно.

Пізніше військові додали, що крилата ракета у Кіровоградській області прямує курсом на північний захід. 

Комбінована повітряна атака РФ

Зазначимо, що ракетний удар ворога відбувається на тлі дронової атаки.

Так, російські загарбники ще напередодні ввечері запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед".

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний удар