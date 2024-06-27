Ночная воздушная атака: РФ запустила по Украине ракеты

Военные зафиксировали движение, по меньшей мере, двух ракет, которые оккупанты запустили с южного направления.

Воздушная тревога в Украине объявлена почти на всей территории страны.

"Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области! Вторая КР типа "Калибр" в Николаевской области в северо-западном направлении!" - говорится в объявлении Воздушных сил в 02:11 и 2:15 соответственно.

Позже военные добавили, что крылатая ракета в Кировоградской области следует курсом на северо-запад.

Комбинированная воздушная атака РФ

Отметим, что ракетный удар противника происходит на фоне дроновой атаки.

Так, российские захватчики еще накануне вечером запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед".