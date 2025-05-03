РФ запустила по Україні дрони: де є загроза застосування

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські окупанти випустили по Україні 183 безпілотники.

Станом на ранок сили ППО знищили 77 дронів. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 73 БпЛА-імітатори були локаційно втрачені.

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