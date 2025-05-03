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РФ запустила по Украине дроны: где есть угроза применения

Фото: дроны зафиксированы уже в нескольких областях Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 3 апреля, российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине дроны. Беспилотники зафиксированы уже в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Первое сообщение об угрозе было в 22:05. Тогда существовала угроза применения беспилотников для Херсонской и николаевской областей.

Примерно через 10 минут после этого заявилась обновленная информация о движении дронов. В частности:

  • группы БпЛА из Херсонской области летели курсом на Николаевскую и на Криворожский район Днепропетровской области;
  • БпЛА на юго-западе Днепропетровской области держал северо-восточный курс;

По последним данным, вражеские дроны летят в направлении Николаева, а также есть угроза применения для Запорожской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:35 карта Воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 3 мая российские оккупанты выпустили по Украине 183 беспилотника.

По состоянию на утро силы ПВО уничтожили 77 дронов. Противовоздушная оборона работала на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 73 БпЛА-имитатора были локально потеряны.

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