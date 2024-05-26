РФ запустила по Україні десятки дронів та ракети "Кинджал". Як відпрацювала ППО

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч на 26 травня знову масовано атакували Україну. Зокрема, тривога охоплювала всю територію країни, бо росіяни піднімали у повітря МіГ-31К, який запускав "Кинджали". Також окупанти атакували Україну і "шахедами".

Зокрема, у Вінницькій області, в Жмеринці, внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей. Також у Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія.

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