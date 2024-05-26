РФ запустила по Украине десятки дронов и ракеты "Кинжал". Как отработала ПВО

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 26 мая снова массированно атаковали Украину. В частности, тревога охватывала всю территорию страны, потому что россияне поднимали в воздух МиГ-31К, который запускал "Кинжалы". Также оккупанты атаковали Украину и "шахедами".

В частности, в Винницкой области, в Жмеринке, в результате падения обломков вражеского дрона пострадали три человека. Также в Староконстантинове Хмельницкой области исчезла электроэнергия.

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