РФ запустила по Україні десятки дронів з чотирьох напрямків. Скільки "приземлила" ППО

Наслідки атаки РФ

Тривогу через атаки дронів в Україні оголосили після 1:00. У Києві та області працювала ППО.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт.

Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

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