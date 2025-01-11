РФ запустила по Україні десятки дронів з чотирьох напрямків. Скільки "приземлила" ППО

В ніч на 11 січня росіяни атакували Україну 74 дронами з чотирьох напрямків. ППО збила 47 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 11 січня противник атакував 74 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні
Окупанти атакували із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - констатували військові.
ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.
Тривогу через атаки дронів в Україні оголосили після 1:00. У Києві та області працювала ППО.
Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт.
Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.
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