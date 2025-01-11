РФ запустила по Украине десятки дронов с четырех направлений. Сколько "приземлила" ПВО

Последствия атаки РФ

Тревогу из-за атак дронов в Украине объявили после 1:00. В Киеве и области работала ПВО.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома, автотранспорт.

Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.

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