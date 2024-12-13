РФ запустила по Україні 93 ракети та майже 200 БПЛА. Зеленський розповів подробиці атаки

Він додав, що це була одна з найбільших атак на енергетичну інфраструктуру України.

За попередніми даними, ППО вдалося збити 81 ракету, зокрема 11 крилатих ракет ліквідували сучасні винищувачі F-16.

"Це такий "мирний" план Путіна - знищити все. Це так він хоче «перемовин» – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет", - заявив Зеленський.

За словами президента, серед використаних Росією ракет - щонайменше одна була виготовлена у Північній Кореї, що свідчить про міжнародний характер військової співпраці РФ для підтримки терору.

Зеленський закликав світ до масованої реакції у відповідь на цей акт агресії.

Він також зауважив, що Путін демонструє готовність продовжувати атаки, використовуючи доходи від продажу нафти для закупівлі компонентів для ракет.

"Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар - масова реакція. Тільки так зупиняється терор", - зазначив президент.

Він наголосив на тому, що лише посилення санкцій та військова підтримка, включно з постачанням систем ППО, таких як Patriot, можуть зупинити тероризм Росії.

"Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні "петріоти", щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що слова Путіна не зупинять. За його словами, для цього потрібна сила, яка приведе до миру.

"Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.

Ракетний удар 13 грудня

Сьогодні, вранці 13 грудня, РФ здійснила чергову масовану атаку по Україні.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ціллю чергового ракетного удару була енергетика.

Водночас у ДТЕК вже заявили про пошкодження ТЕС.