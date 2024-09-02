РФ запустила по Україні 58 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити ППО

Під час чергової атаки російської армії 2 вересня сили ППО України збили або знешкодили 23 з 35 російських ракет та всі 23 "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.
За даними пресслужби, у ніч на 2 вересня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Київській Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби, а також розрахунками мобільних вогневих груп збито:
Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені, йдеться в в повідомленні.
Нагадаємо, російська армія знову атакувала Україну в ніч проти 2 вересня. У Києві постраждали двоє людей, одна людина госпіталізована.
Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, внаслідок атаки руйнуванням зазнав будівлі Ісламського культурного центру Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.