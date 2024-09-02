РФ запустила по Україні 58 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити ППО

За даними пресслужби, у ніч на 2 вересня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Київській Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ.;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. – РФ.;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. - РФ.;

23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби, а також розрахунками мобільних вогневих груп збито:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені, йдеться в в повідомленні.