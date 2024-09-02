РФ запустила по Украине 58 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить ПВО

Атака 2 сентября

Напомним, российская армия снова атаковала Украину в ночь на 2 сентября. В Киеве пострадали два человека, о дин человек госпитализирован.

Как сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в результате атаки разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра Киеве.

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