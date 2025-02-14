РФ запустила по Україні 133 дрони з п'яти напрямків: скільки збила ППО

У ніч на 12 лютого росіяни випустили по Україні балістичні ракети, а також 123 ударні безпілотники. Силами і засобами ППО ЗСУ тоді було збито 6 ракет та 71 дрон ворога, і ще 40 безпілотників-імітаторів противника були локаційно втрачені.

Також були зафіксовані пошкодження у Київській області, а у Миколаївській області через падіння уламків горів об'єкт інфраструктури.

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