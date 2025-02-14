РФ запустила по Украине 133 дрона с пяти направлений: сколько сбила ПВО

В ночь на 14 февраля 2025 года, с 19:30 13 февраля, противник атаковал 133 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Они были запущены с направлений:

Миллерово;

Курск;

Брянск;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 73-х ударных дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Также 58 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, российская армия регулярно применяет дроны и ракеты для ударов по территории Украины.