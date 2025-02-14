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РФ запустила по Украине 133 дрона с пяти направлений: сколько сбила ПВО

Иллюстративное фото: РФ запустила по Украине 133 дрона с пяти направлений 14 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на 14 февраля запустила по территории Украины 133 беспилотника по типу Shahed. Силы ПВО работали в 11 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 14 февраля 2025 года, с 19:30 13 февраля, противник атаковал 133 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Они были запущены с направлений:

  • Миллерово;
  • Курск;
  • Брянск;
  • Шаталово;
  • Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 73-х ударных дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Также 58 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, российская армия регулярно применяет дроны и ракеты для ударов по территории Украины.

В ночь на 12 февраля россияне выпустили по Украине баллистические ракеты, а также 123 ударных беспилотника. Силами и средствами ПВО ВСУ тогда было сбито 6 ракет и 71 дрон врага, и еще 40 беспилотников-имитаторов противника были локально потеряны.

Также были зафиксированы повреждения в Киевской области, а в Николаевской области из-за падения обломков горел объект инфраструктуры.

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