РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу

За даними Повітряниз сил, росіяни запустили "Шахеди" з північного напрямку ще близько опівночі. Безпілотники рухались у напрямку Харківської та Полтавської областей.

Також ударні дрони було помічено на Дніпропетровщині.

Станом на 03:00 "Шахеди" тримали курс у напрямку Лозової. А також дрони помічено на півдні у напрямку Одеської області.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

