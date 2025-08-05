РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога

Российская армия ночью вторника, 5 августа, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, россияне запустили "Шахеды" с северного направления еще около полуночи. Беспилотники двигались в направлении Харьковской и Полтавской областей.
Также ударные дроны были замечены на Днепропетровщине.
По состоянию на 03:00 "Шахеды" держали курс в направлении Лозовой. А также дроны замечены на юге в направлении Одесской области.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.
Напомним, вечером 2 августа россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Известно, что в городе в результате обстрела разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 дома, 12 многоэтажек, шесть автомобилей, отделение почты и магазин стройматериалов - повреждены.
Количество травмированных из-за ракетного удара по Николаеву возросло до семи человек.