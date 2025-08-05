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РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога

Иллюстративное фото: РФ запустила "Шахеды" по нескольким направлениям 5 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ночью вторника, 5 августа, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, россияне запустили "Шахеды" с северного направления еще около полуночи. Беспилотники двигались в направлении Харьковской и Полтавской областей.

Также ударные дроны были замечены на Днепропетровщине.

По состоянию на 03:00 "Шахеды" держали курс в направлении Лозовой. А также дроны замечены на юге в направлении Одесской области.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

 

Напомним, вечером 2 августа россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Известно, что в городе в результате обстрела разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 дома, 12 многоэтажек, шесть автомобилей, отделение почты и магазин стройматериалов - повреждены.

Количество травмированных из-за ракетного удара по Николаеву возросло до семи человек.

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