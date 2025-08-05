РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога

По данным Воздушных сил, россияне запустили "Шахеды" с северного направления еще около полуночи. Беспилотники двигались в направлении Харьковской и Полтавской областей.

Также ударные дроны были замечены на Днепропетровщине.

По состоянию на 03:00 "Шахеды" держали курс в направлении Лозовой. А также дроны замечены на юге в направлении Одесской области.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

