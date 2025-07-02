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РФ запустила "Шахеди": де в Україні попереджають про загрозу ударів

Ілюстративне фото: Росія запустила "Шахеди" ввечері 2 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері середи, 2 липня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 21:30. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. А вже о 22:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Чернігівської області.

Окрім цього Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації на північному сході.

Оновлено о 22:58

Сигнал тривоги оголошено також у Києві.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, російська армія ввечері вівторка, 1 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

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Війна в УкраїніАтака дронів